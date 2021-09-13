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    Главная / Торги / Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7

    Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 03:3013.09.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156064Дата и время окончания срока приема заявок Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    37520

    Наименование закупки

    Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 05:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 924 160-18-15

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sedinkin.i@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сединкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 03:30 GMT +313.09.2021 03:3013.09.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156064Дата и время окончания срока приема заявок Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 04:0015.09.2021 04:0015.09.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156064Подведение итогов не позднее Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 04:0015.09.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156064Подведение итогов не позднее Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плановое приобретение запасных частей для землевозов Komatsu HD785-7

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ИНАГЛИНСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км. на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Проспект Геологов, д.55, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.19.190

    Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переключатель 418-43-37681"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Реле 600-815-7510"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Реле 600-815-2690"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Термостат 600-421-6630/ 600-421-6610/6127-11-6520/561-03-11550/4W4794"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Шланг 02765-00412"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Клапан подвески 566-50-11320"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Клапан подвески 561-86-67710"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Обогреватель в сборе ANS1141-10430"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Мотор печки AN51500-10770"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Переключатель 23W-05-15860"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Кнопка панели 56B-06-16761"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Реле 569-06-61970"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Крышка воздушного фильтра 600-184-1611"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Болт 01010-81645/01010-31645"

    Кол-во: 22

    "Позиция 15"

    "Фиксатор 561-40-81150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Замок 568-40-11331"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Втулка 07137-06010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Пыльник 561-40-61610"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Подшипник 561-40-61260"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Аккумулятор С200 08000-02221"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кольцо 561-30-11540"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Клапан 561-30-81601"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Клапан колесного диска 561-30-81611"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кольцо резиновое 561-30-11250"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Фильтр кабины РА5482 426-07-32441"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "РВД 07088-014А7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "РВД 07088-01408"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "РВД 02766-00606"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "РВД 02765-004А4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "РВД 02764-00607"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "РВД 07087-01207"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "РВД 07088-40607"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "РВД 07088-406А7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "РВД 07088-40606"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "РВД 561-87-81920"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "РВД 561-87-81912"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "РВД 02765-00619"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "РВД 07088-406А6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "РВД 07088-40608"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "РВД 561-61-84760"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "РВД 07297-01413"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "РВД 07297-02013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "РВД 02767-005А5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "РВД 02767-00506"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Колено 421-09-12540"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Уголок смазки 561-95-63290"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Соединение уголка смазки 423-70-11160"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Соединение уголка смазки 423-09-12110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Рычаг 23S-43-51212"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Датчик ND499000-6160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Прокладка 6215-11-6820"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Ремень 6215-61-3690"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Ремень 04120-31748"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Насос подкачки 600-815-9510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Сапун 21Т-0431130"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Кольцо 07000-В2060"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Прокладка 566-52-41950"

    Кол-во: 7

    "Позиция 58"

    "Палец 561-40-61550"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Палец 561-40-61560"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Насос трансмиссии 705-52-42220"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Насос 705-95-07121"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Насос 705-56-44090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "РВД 561-03-83110"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "РВД 561-03-83190"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "РВД 566-02-6Е141"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "РВД 02766-00608"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "РВД 02766-005А8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "РВД 02766-00508"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Шланг 02765-00412"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "РВД 02767-00416"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "РВД 07260-07425"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "РВД 07089-012А6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "РВД 07087-012А7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "РВД 07087-01207"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "РВД 07296-020А7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "РВД 07297-01412"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "РВД 07260-28728"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "РВД 561-61-84760"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "РВД 07297-01413"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Прокладка 20Y-54-51851"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Прокладка 21N-54-38260"

    Кол-во: 2

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