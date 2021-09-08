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Номер извещения
32110599151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории АО «Автоспецбаза»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
31.08.2021 05:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,
Почтовый адрес
660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56
Контактный телефон
+7 391 212-20-26
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@avtospecbaza24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Игорь Вадимович
Место рассмотрения предложений
Г.Красноярск, ул. Качинская, д. 56
Закупки и тендеры
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Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории АО «Автоспецбаза»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на территории АО «Автоспецбаза»
Начальная цена
854 388,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВТОСПЕЦБАЗА
Все закупки и тендеры АО АВТОСПЕЦБАЗА
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КАЧИНСКАЯ, 56,
660060, г.Красноярск, ул. Качинская, д.56
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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