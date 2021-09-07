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    Главная / Торги / Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».

    Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 02:0007.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 05:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП156063_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 02:00 GMT +307.09.2021 02:0007.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 02:0007.09.2021 02:0007.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156063Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2021 11:0004.10.2021 11:0004.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156063Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 11:0004.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156063Подведение итогов не позднее Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива дизельного летнего для нужд буксиров «ТОКИ» и «АЯ I».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Морской порт ВаниноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за каждую поставленную партию продукции осуществляется в течение 10-ти банковских дней на основании товаросопроводительных документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.315

    Топливо дизельное летнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета.docx

    04.10.2021

    Проект_договора_поставки_топлива_на_буксиры_АО_ВТУ.docx

    04.10.2021

    Закупочная_документация_дизельное_топливо_летнее_на_буксиры_signed.pdf

    04.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047950/name/615a566d6cbe66.00360804

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 32511-2013 (ЕН 590:2009), летнее, экологический класс К5, сорт С (ДТ-Л-К5), содержание серы не более 10,0 мг/кг, температура фильтруемости до - 10С."

    Кол-во: 60

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.05.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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