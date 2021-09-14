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    Главная / Торги / Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.

    Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156062Дата и время окончания срока приема заявок Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    34949

    Наименование закупки

    Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    31.08.2021 05:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 924 160-18-15

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sedinkin.i@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сединкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 17:00 GMT +314.09.2021 17:0014.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156062Дата и время окончания срока приема заявок Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 04:0016.09.2021 04:0016.09.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156062Подведение итогов не позднее Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 04:0016.09.2021 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156062Подведение итогов не позднее Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектация ламповой. Обеспечение работников головными светильниками.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры АО ГОК ДЕНИСОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло для СМГВ 8.6.402.068"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Светодиод к светильнику СМГВ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Провод мягкий для головных светильников СМГВ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Плата в сборе с эл.блоком 506066466"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор для светильников СМГВ батарея 10 А/ч"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Прибор для проверки аккумуляторных батарей IMAX-B6"

    Кол-во: 1

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