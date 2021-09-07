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    Главная / Торги / Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663

    Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156061Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156061

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 04:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП156061_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156061Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156061Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 03:0030.09.2021 03:0030.09.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156061Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 03:0030.09.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156061Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты Мучке, транспортно-перегрузочный комплекс АО «ВТУ»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются Исполнителем. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя. Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная_документация_Обслуживание_ДГ_Катапиллар_на_буксирах_signed.pdf

    31.08.2021

    Анкета.docx

    31.08.2021

    Проект_Договора_по_ТО_дизель_генераторов_С4.4_на_буксирах.doc

    31.08.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    31.08.2021

    Форма_предложения.docx

    31.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1044401/name/6153bdb2ecf564.04814081

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 всего 4 шт., установленных на буксирах «ТОКИ» и «АЯ I» в объеме последующей наработки 2000 мото/часов по каждому"

    Кол-во: 1

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