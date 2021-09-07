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Номер извещения
ГП156061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 04:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156061Дата и время окончания срока приема заявок Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156061Дата и время вскрытия заявок Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 03:0030.09.2021 03:0030.09.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156061Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 03:0030.09.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156061Подведение итогов не позднее Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор организации на выполнение технического обслуживания в соответствии с документацией производителя дизель-генераторов Caterpillar С4.4 установленных на буксирах «ТОКИ» ИМО 9848651 и «АЯ I» 9848663
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты Мучке, транспортно-перегрузочный комплекс АО «ВТУ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
33.14.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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