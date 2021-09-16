Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.

    Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 02:0016.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 03:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП156060_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    borodinms@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 02:00 GMT +316.09.2021 02:0016.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 02:0016.09.2021 02:0016.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156060Дата и время вскрытия заявок Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 11:0022.10.2021 11:0022.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156060Подведение итогов не позднее Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 11:0022.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156060Подведение итогов не позднее Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.120

    Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ЗакупочнаяДокументация_погрузчики_с_новым_ТЗ.pdf

    18.10.2021

    Анкета.docx

    18.10.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    18.10.2021

    Шаблон_Договор_поставки.doc

    18.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1061672/name/616f6d46207588.97206530

    20.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесный ковшевой погрузчик с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить