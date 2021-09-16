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Номер извещения
ГП156060
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 03:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98
Факс
--
Адрес электронной почты
borodinms@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 02:00 GMT +316.09.2021 02:0016.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2021 02:0016.09.2021 02:0016.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156060Дата и время вскрытия заявок Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
22.10.2021 11:0022.10.2021 11:0022.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156060Подведение итогов не позднее Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двух колесных ковшевых погрузчиков с устройством для быстрой смены навесного оборудования и ковшом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
28.92.26.120
Документация лота
Кол-во: 2
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