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    Главная / Торги / Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3.331.2021

    Наименование закупки

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 02:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_для_заполнения.zip

    Проект_спецификации.pdf

    Извещение_ЖБИ.pdf

    Договор_поставки__типовой_.pdf

    Документация_СМП.pdf

    Выписка_ЦЗК_итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    3022 доб.38-45-58

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    burdukovskaya@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бурдуковская Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599051Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка железобетонных изделий для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс для выполнения работ на объекте "Общежитие по ул. Амбулаторная в г. Улан-Удэ"

    Начальная цена

    661 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12

    Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    23.61

    Производство изделий из бетона для использования в строительстве

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029886/name/613b0a4a090ca7.76618760

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из бетона для использования в строительстве"

    Кол-во: 210.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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