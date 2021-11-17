www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП156059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
31.08.2021 01:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструмент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2021 09:10 GMT +316.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
16.11.2021 09:1016.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156059Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструмент
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
27.12.24.140
27.12.22.000
27.90.12.130
27.33.13.130
27.33.13.190
27.33.13.110
27.40.15.150
22.21.42.141
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.11.2021 09:10 GMT +316.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
16.11.2021 09:1016.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156059Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
29.32.30.390
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материал
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2021 03:00 GMT +317.11.2021 03:0017.11.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
17.11.2021 03:0017.11.2021 03:0017.11.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156059Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
27.12.21.000
25.94.12.110
25.94.11.130
25.94.11.110
20.59.41.000
13.96.16.140
25.93.14.140
32.91.19.120
20.30.21.130
20.41.32.119
20.30.22.170
20.14.71.171
24.41.10.150
25.93.15.120
23.91.11.140
23.91.11.150
25.71.11.130
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.