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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2021 03:0017.11.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    31.08.2021 01:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП156059_second_parts_protocol.rtf

    ГП156059_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП156059_second_parts_protocol.rtf

    ГП156059_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.11.2021 09:10 GMT +316.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.11.2021 09:1016.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156059Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструментр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Электротехнический инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    27.12.24.140

    Реле электротепловые токовые

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    27.90.12.130

    Трубки изоляционные для электропроводки

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    27.33.13.110

    Разъемы и розетки штепсельные

    27.40.15.150

    Лампы светодиодные

    22.21.42.141

    Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1083859/name/6194acda2e6ab4.40035619

    27.01.2022

    Закупочная_Документация_Инструменты_и_СЗЧ_для_обслуживания_ПО.pdf

    16.11.2021

    Шаблон_Договор_поставки.doc

    16.11.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    16.11.2021

    Форма_предложения.docx

    16.11.2021

    Закупочная_Документация_Инструменты_и_СЗЧ_для_обслуживания_ПО.docx

    16.11.2021

    Анкета.docx

    16.11.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1083859/name/6194acda2e6ab4.40035619

    17.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот 1: Поставка Электротехнических инструментов"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.11.2021 09:10 GMT +316.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    16.11.2021 09:1016.11.2021 09:1016.11.2021 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156059Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Механические стыковые соединения «Вулкан»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка Товаров в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1083868/name/6194ad8b4caa46.89810235

    27.01.2022

    Анкета.docx

    16.11.2021

    Закупочная_Документация_Инструменты_и_СЗЧ_для_обслуживания_ПО.docx

    16.11.2021

    Закупочная_Документация_Инструменты_и_СЗЧ_для_обслуживания_ПО.pdf

    16.11.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    16.11.2021

    Форма_предложения.docx

    16.11.2021

    Шаблон_Договор_поставки.doc

    16.11.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1083868/name/6194ad8b4caa46.89810235

    17.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №2: Поставка механических стыковых соединений «Вулкан»"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2021 03:00 GMT +317.11.2021 03:0017.11.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156059Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2021 03:0017.11.2021 03:0017.11.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156059Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156059Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материалр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для проведения регламентного технического обслуживания перегрузочного оборудования: Инструмент, расходный материал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    27.12.21.000

    Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

    25.94.12.110

    Шайбы из черных металлов

    25.94.11.130

    Гайки из черных металлов

    25.94.11.110

    Болты и винты из черных металлов

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    13.96.16.140

    Ремни приводные текстильные

    25.93.14.140

    Скобы и аналогичные изделия

    32.91.19.120

    Кисти технические

    20.30.21.130

    Краски, эмали и глазури стекловидные

    20.41.32.119

    Средства моющие прочие

    20.30.22.170

    Герметики

    20.14.71.171

    Канифоль и кислоты смоляные и их производные

    24.41.10.150

    Припои серебряные

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    23.91.11.140

    Круги шлифовальные

    23.91.11.150

    Круги отрезные

    25.71.11.130

    Лезвия для ножей и ножниц

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1142351/name/61f25b3845f083.08052937

    27.01.2022

    Анкета.docx

    16.11.2021

    Закупочная_Документация_Инструменты_и_СЗЧ_для_обслуживания_ПО.pdf

    16.11.2021

    Форма_банковской_гарантии.doc

    16.11.2021

    Закупочная_Документация_Инструменты_и_СЗЧ_для_обслуживания_ПО.docx

    16.11.2021

    Форма_предложения.docx

    16.11.2021

    Шаблон_Договор_поставки.doc

    16.11.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111803/name/61ba9d98f23033.39542011

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№3 Поставка инструмента и расходного материала"

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211088052
    Поставка товаров: Маркеры промышленные
    Поставка товаров: Маркеры промышленные
    593368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    633 494
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211088060
    Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д транспортом), и погрузке на другой вид транспорта (автомобильный, водный), в том числе перемещение грузов в границах ПВХ и хранение грузов на открытых и закрытых складских площадках, выполнение других работ и услуг, связанных с обработкой, хранением и обслуживанием грузов в г. Красноярск, Красноярский край. Объекты: Канандинская ПС1 (II этап) Чамбэнская ПС 1 (II этап)
    Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д...
    594675
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 317 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32211057610
    6/20.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка перчаток
    6/20.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка перчаток
    590054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 502 304
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211060842
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку сплит-систем для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2367)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку сплит-систем для нужд...
    590589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    282 363
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП202010
    Запрос предложений. Жесткий диск HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
    Запрос предложений. Жесткий диск HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr...
    594639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014465
    Инструмент (пластины, фрезы, резцы)
    Инструмент (пластины, фрезы, резцы)
    594673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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