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    Главная / Торги / Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003250Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00548

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 21:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой_договор_СП_июль_2021_ДОСАЗ.rar

    21_00548_Документация.doc

    АП003250_second_parts_protocol.pdf

    Приложения_к_ТЗ.part20.rar

    Приложения_к_ТЗ.part21.rar

    Уведомление_об_изменениях_в_документации_10.09.21.pdf

    Оборудование_поставки_Газстройпром__продажа_.xlsx

    Техническое задание ДКС ДОСАЗ БНГКМ.docx

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Форма согласия с условиями договора.docx.docx

    Форма КП-ДКС.xls

    Приложения_к_ТЗ.part01.rar

    Приложения_к_ТЗ.part02.rar

    Приложения_к_ТЗ.part08.rar

    Приложения_к_ТЗ.part03.rar

    Приложения_к_ТЗ.part05.rar

    Приложения_к_ТЗ.part06.rar

    Приложения_к_ТЗ.part07.rar

    Приложения_к_ТЗ.part09.rar

    Приложения_к_ТЗ.part10.rar

    Приложения_к_ТЗ.part11.rar

    Приложения_к_ТЗ.part12.rar

    Приложения_к_ТЗ.part13.rar

    Приложения_к_ТЗ.part14.rar

    Приложения_к_ТЗ.part15.rar

    Приложения_к_ТЗ.part16.rar

    Приложения_к_ТЗ.part17.rar

    Приложения_к_ТЗ.part18.rar

    Приложения_к_ТЗ.part18.rar

    Приложения_к_ТЗ.part19.rar

    Оборудование_Поставка_Заказчика__давальческое_.xlsx

    Приложения_к_ТЗ.part04.rar

    Приложения_к_ТЗ.part16.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-08-08 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 10:00 GMT +316.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003250Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2021 13:1016.09.2021 13:1016.09.2021 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003250Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 23:0023.09.2021 23:0023.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003250Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 23:0023.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003250Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ».

    Начальная цена

    6 902 062 464,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041669/name/614dc0f2129866.00200011

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь, 1 Этап, 1 Модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ»."

    Кол-во:

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