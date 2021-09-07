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    Главная / Торги / Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог

    Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156058Дата и время окончания срока приема заявок Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналогМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 20:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_плита_ПДН_Усть_Кут.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_Плита_ПДН.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМБЕР ИНВЕСТ ГРУП
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Контактный телефон

    +7 926 877-45-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    dygan@ltd-tigr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дыган Владимир Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 15:00 GMT +307.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156058Дата и время окончания срока приема заявок Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналогМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 22:0010.09.2021 22:0010.09.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156058Подведение итогов не позднее Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналогМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 22:0010.09.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156058Подведение итогов не позднее Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналогМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТИГР
    Все закупки и тендеры ТИГР

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40

    Классификатор ОКПД2

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог"

    Кол-во: 835

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