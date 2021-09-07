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Номер извещения
ГП156058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 20:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Контактный телефон
+7 926 877-45-77
Факс
Адрес электронной почты
dygan@ltd-tigr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дыган Владимир Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 15:00 GMT +307.09.2021 15:0007.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156058Дата и время окончания срока приема заявок Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналогМосква
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 22:0010.09.2021 22:0010.09.2021 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156058Подведение итогов не позднее Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналогМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Плита дорожная ПДН 14 6,0х2,0 или аналог
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
23.61.12.143
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 835
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