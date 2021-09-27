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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества: АТС мини ALCATEL OMNI PCX Enterprse (3 ед.), расположенные по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащие ООО "Газпром центрремонт"

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества: АТС мини ALCATEL OMNI PCX Enterprse (3 ед.), расположенные по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащие ООО "Газпром центрремонт"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156053Дата и время окончания срока приема заявок АТС мини ALCATEL OMNI PCX Enterprse (3 ед.), расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества: АТС мини ALCATEL OMNI PCX Enterprse (3 ед.), расположенные по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащие ООО "Газпром центрремонт"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1

    Номер извещения

    ГП156053

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Предмет договора

    АТС мини ALCATEL OMNI PCX Enterprse (3 ед.), расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1

    Начальная цена

    1947756.72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    194776.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 19:36 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    42_ГЦР_ИС__ГЦР_АТС__3_ед._.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    АТС мини ALCATEL OMNI PCX Enterprse (3 ед.)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    204676.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Контактный телефон

    +7 812 324-20-21

    Адрес электронной почты

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцов Кирилл Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 324-20-21

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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