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    Главная / Торги / Поставка форменной одежды для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Поставка форменной одежды для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 09:5916.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598933Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защитыТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598933

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка форменной одежды для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 19:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_форме_1__КП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_1967.doc

    Документация_1967.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.doc

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Итоговый_протокол_1967.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 14:0021.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598933Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защитыТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    253 428,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14

    Производство одежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038427/name/6149e28f893513.84482229

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство одежды"

    Кол-во: 1.00000

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