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Наименование процедуры
Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества: сервера Huawei RH1288 V3, расположенные по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1, принадлежащие ООО "Газпром центрремонт"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1
Номер извещения
ГП156050
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Предмет договора
Сервер Huawei RH1288 V3 (8HDD Chassis) H12M-03 02311GGN (Xeon E5-2670-2шт, 8GB-2шт, 300GB-4шт) s/n 21023GGN10HA000201, расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1
Начальная цена
483781.92
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
48379.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 19:29 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Сервер Huawei RH1288 V3 (8HDD Chassis) H12M-03 02311GGN (Xeon E5-2670-2шт, 8GB-2шт, 300GB-4шт) s/n 21023GGN10HA000201
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
58279.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Контактный телефон
+7 812 324-20-21
Адрес электронной почты
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скворцов Кирилл Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 324-20-21
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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