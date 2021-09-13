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Номер извещения
ГП156042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1749/30.08.21/КО/Э Поставка кабельных тестеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
30.08.2021 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельных тестеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 15:30 GMT +313.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельных тестеровСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 06:0014.09.2021 06:0014.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156042Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельных тестеровСалават
Подведение итогов не позднее
29.11.2021 12:3029.11.2021 12:3029.11.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156042Подведение итогов не позднее Поставка кабельных тестеровСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельных тестеров
Начальная цена
505 755,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
26.51
Документация лота
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