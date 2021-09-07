Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598869Дата и время окончания срока приема заявок КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    703_КО_КОРР.zip

    703_КО_О_внесении_изменений_от_31.08.zip

    703_КО_1_20_ГТ_П_КО_17.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 516

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ehohlova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 23:5929.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598869Подведение итогов не позднее КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

    Начальная цена

    51 886 178,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708

    190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036159/name/6144cbb00a45f7.52145868

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №703/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа (основное) по ГОСТ 20448-2018, ГОСТ Р 52087-2018. 597/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211081483
    КО №1150/КО - Поставка дизельного топлива 9/78_2/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Северо-Запад»
    КО №1150/КО - Поставка дизельного топлива 9/78_2/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    593711
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 037 665
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Аукцион на понижение № 32211065452
    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
    Поставка нефтепродуктов через розничную сеть АЗС посредством топливных карт
    591274
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 113 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ФИЛИАЛ ООО КОНЦЕССКОМ ЛКС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211072817
    Поставка дизельного топлива
    Поставка дизельного топлива
    592271
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    344 916
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Аукцион № ГП225529
    Реализация масла отработанного (отходы смазочных материалов для технологического оборудования на основе минеральных масел обводненные)
    Реализация масла отработанного (отходы смазочных материалов для технологического оборудования...
    591471
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    17 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    25.01.2022 г., 17:33
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Запрос предложений № 32008968303
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Моторное топливо"
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Моторное топливо"
    330034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.03.2020 11:59(GMT+03:00)
    1 864 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП005631
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    349392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    7 238 904
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДИА
    Запрос предложений № ГП806082
    Масло И20А
    Масло И20А
    158960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.06.2018 11:00(GMT+03:00)
    42 370
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32110253647
    Поставка покрытий защитных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    Поставка покрытий защитных для АО «Газпром газораспределение Тверь»
    480860
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.05.2021 09:59(GMT+03:00)
    882 618
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить