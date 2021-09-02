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    Главная / Торги / Закупка устьевого оборудования

    Закупка устьевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003243Дата и время окончания срока приема заявок Закупка устьевого оборудованияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка устьевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 18:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП .xlsx

    ТЗ Поставка устьевого оборудования (1).docx

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    АП003243_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка устьевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 12:00 GMT +302.09.2021 12:0002.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003243Дата и время окончания срока приема заявок Закупка устьевого оборудованияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003243Подведение итогов не позднее Закупка устьевого оборудованияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003243Подведение итогов не позднее Закупка устьевого оборудованияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка устьевого оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    28.99.39.160

    Оборудование фонтанное и газлифтное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036109/name/6144a3aad799e0.00872177

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура фонтанная АФ6-65 * 350 К1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Устьевая двухсекционная обвязка ОКК-2-35-168х245х340 К1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Обвязка колонная клиньевая ОКК-2-35-168х245х340 К1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Первая секция колонной головки однофланцевая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Секция 2 – катушка головки обсадной трубы двухфланцевая"

    Кол-во: 1

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