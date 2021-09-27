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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи здания цеха фасовки (административное здание), расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строен 14, принадлежащего ООО "Запсибгазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9
Номер извещения
ГП156031
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Предмет договора
- здание цеха фасовки (административное здание), общая площадь 1013,1 кв. м, кадастровый номер 86:06:0020106:226; - ливневая канализация протяженностью 46 м; - движимое имущество. Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9
Начальная цена
9027000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
200000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 18:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
- здание цеха фасовки (административное здание), общая площадь 1013,1 кв. м, кадастровый номер 86:06:0020106:226; - ливневая канализация протяженностью 46 м; - движимое имущество.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
209900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Контактный телефон
+7 812 324-20-21 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zsgaztorg@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 34995 3-05-20
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), НАДЫМ, Ленинградский, 10 г,д.
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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