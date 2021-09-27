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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи производственно-складской базы, расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45, принадлежащей ООО "Газпром центрремонт"

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи производственно-складской базы, расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45, принадлежащей ООО "Газпром центрремонт"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156034Дата и время окончания срока приема заявок Производственно-складская база в составе: 1. Нежилое здание общей площадью 9 410,6 кв.м., Назначение: использование в качестве объектов производственно-складского назначения с включением офисных объектов. инв. номер 000002265, кадастровый номер 71:32:010203:1007. Нежилое здание под лит. Ж, Ж1, Ж2, Ж3. Нежилое помещение состоит из здания цеха, здания административно-бытового корпуса, здания пристройки, соединенных между собой крытым переходом и лестницей, наружные стены из навесных панелей типа "Сэндвич". 1.1. Здание цеха - 1 этажное, состоит из трех пролетов (2 пролета по 24х124м, 1 пролет 24х84м). Каркас здания из стальных конструкций: колонны, фермы, связи, подкрановые балки. Фундаменты под стройками каркаса - монолитные, ж/б, столбчатые. Колонны каркаса и подкрановые балки - стальные, сварные, двутаврового сечения. Строительные фермы из парных уголков, сварные, двухскатные. Связи стальные, крестовые. Кровельное покрытие из ребристых ж/б плит. Конструкция кровли двухскатная с водостоками. Покрытие кровли рулонное с утеплителем из минеральной ваты. Оконные проемы выполнены из алюминиевого профиля со стеклопакетом. Полы - монолит ж/б. 1.2. Здание административно-бытового корпуса - 4-х этажное, пристроено к зданию цеха. Фундамент - ж/б, ленточный. Наружные стены из силикатного кирпича, внутренние несущие стены из красного кирпича. Конструкция кровли плоская с наружным водостоком. Покрытие кровли рулонное с утеплителем из минеральной ваты. Окна из ПВХ. Напольное покрытие из керамической плитки, ламината, линолеума. 1.3. Здание пристройки - 2-х этажное, пристроено к зданию цеха. Фундамент - ж/б, ленточный. Наружные и внутренние стены из кирпича. Конструкция кровли односкатная из металлического профилированного листа. Нежилое помещение включает в себя сети отопления, электроснабжения, водопровода, канализации, вентиляции; 2. Земельный участок общей площадью 15316 кв.м., инв. номер 000002264, кадастровый номером 71:32:010203:545; 3. Движимое имущество:Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи производственно-складской базы, расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45, принадлежащей ООО "Газпром центрремонт"

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45.

    Номер извещения

    ГП156034

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Предмет договора

    Производственно-складская база в составе: 1. Нежилое здание общей площадью 9 410,6 кв.м., Назначение: использование в качестве объектов производственно-складского назначения с включением офисных объектов. инв. номер 000002265, кадастровый номер 71:32:010203:1007. Нежилое здание под лит. Ж, Ж1, Ж2, Ж3. Нежилое помещение состоит из здания цеха, здания административно-бытового корпуса, здания пристройки, соединенных между собой крытым переходом и лестницей, наружные стены из навесных панелей типа "Сэндвич". 1.1. Здание цеха - 1 этажное, состоит из трех пролетов (2 пролета по 24х124м, 1 пролет 24х84м). Каркас здания из стальных конструкций: колонны, фермы, связи, подкрановые балки. Фундаменты под стройками каркаса - монолитные, ж/б, столбчатые. Колонны каркаса и подкрановые балки - стальные, сварные, двутаврового сечения. Строительные фермы из парных уголков, сварные, двухскатные. Связи стальные, крестовые. Кровельное покрытие из ребристых ж/б плит. Конструкция кровли двухскатная с водостоками. Покрытие кровли рулонное с утеплителем из минеральной ваты. Оконные проемы выполнены из алюминиевого профиля со стеклопакетом. Полы - монолит ж/б. 1.2. Здание административно-бытового корпуса - 4-х этажное, пристроено к зданию цеха. Фундамент - ж/б, ленточный. Наружные стены из силикатного кирпича, внутренние несущие стены из красного кирпича. Конструкция кровли плоская с наружным водостоком. Покрытие кровли рулонное с утеплителем из минеральной ваты. Окна из ПВХ. Напольное покрытие из керамической плитки, ламината, линолеума. 1.3. Здание пристройки - 2-х этажное, пристроено к зданию цеха. Фундамент - ж/б, ленточный. Наружные и внутренние стены из кирпича. Конструкция кровли односкатная из металлического профилированного листа. Нежилое помещение включает в себя сети отопления, электроснабжения, водопровода, канализации, вентиляции; 2. Земельный участок общей площадью 15316 кв.м., инв. номер 000002264, кадастровый номером 71:32:010203:545; 3. Движимое имущество:

    Начальная цена

    142013485.6

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    7200000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 18:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    45_ГЦР_ИС__ГЦР_База_Щекино_v2.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Производственно-складская база

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    7209900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Контактный телефон

    +7 812 324-20-21

    Адрес электронной почты

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скворцов Кирилл Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ka.skvortsov@gazprom-assets.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 324-20-21

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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