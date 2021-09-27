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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Административно-складского комплекса, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, дом 2, принадлежащего ООО "Юггазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, дом 2
Номер извещения
ГП156030
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Предмет договора
Административно-складской комплекс в составе: 1. Административно-бытовой комплекс, Литер А, площадью 1458,7 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:691; 2. Склад торгового оборудования, Литер З, площадью 1892,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:297; 3. Склад промышленных и продтоваров, оборудования, Литер В, площадью 5666,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:694; 4. Склад оборудования, Литер М, площадью 925,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:298; 5. Навес, Литер Е, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:2994; 6. Овощехранилище, Литер Г, площадью 2709,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:453; 7. Фруктохранилище, Литер И, площадью 1841,2 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:454; 8. Здание производственного цеха, Литер П, площадью 828,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:225; 9. Холодильник, Литер К, площадью 1295,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:615; 10. Здание кондитерского цеха, Литер С, площадью 968,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:224; 11. Зарядная, Литер Р, площадью 899,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:111; 12. Склад инвентаря, Литер Н, площадью 940,4 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:538; 13. Проходная, Литер Ц, площадью 15,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:614; 14. Трансформаторная подстанция, Литер Л, площадью 76 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:109; 15. Трансформаторная подстанция, Литер Т, площадью 75,4 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:613; 16. Склад промышленных товаров, Литер О, площадью 944,3 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:693; 17. Хлебопекарня, Литер У, площадью 135,1 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:110; 18. Склад, Литер Ф, площадью 100,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:692; 19. Теплопункт-склад; 20. Железнодорожные пути предприятия; 21. Ограждение территории; 22. Движимое имущество 50 ед. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, дом 2
Начальная цена
40410000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 18:16 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Административно-складской комплекс в составе: 1. Административно-бытовой комплекс, Литер А, площадью 1458,7 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:691; 2. Склад торгового оборудования, Литер З, площадью 1892,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:297; 3. Склад промышленных и продтоваров, оборудования, Литер В, площадью 5666,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:694; 4. Склад оборудования, Литер М, площадью 925,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:298; 5. Навес, Литер Е, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:2994; 6. Овощехранилище, Литер Г, площадью 2709,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:453; 7. Фруктохранилище, Литер И, площадью 1841,2 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:454; 8. Здание производственного цеха, Литер П, площадью 828,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:225; 9. Холодильник, Литер К, площадью 1295,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:615; 10. Здание кондитерского цеха, Литер С, площадью 968,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:224; 11. Зарядная, Литер Р, площадью 899,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:111; 12. Склад инвентаря, Литер Н, площадью 940,4 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:538; 13. Проходная, Литер Ц, площадью 15,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:614; 14. Трансформаторная подстанция, Литер Л, площадью 76 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:109; 15. Трансформаторная подстанция, Литер Т, площадью 75,4 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:613; 16. Склад промышленных товаров, Литер О, площадью 944,3 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:693; 17. Хлебопекарня, Литер У, площадью 135,1 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:110; 18. Склад, Литер Ф, площадью 100,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:692; 19. Теплопункт-склад; 20. Железнодорожные пути предприятия; 21. Ограждение территории; 22. Движимое имущество 50 ед.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5009900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Контактный телефон
+7 812 324-20-21 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
gkz@uggaztor.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 927 076-22-30
Адрес местонахождения продавца/инициатора
416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Монтажников, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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