Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по проведению контрольных замеров шумовых характеристик и выбросов в атмосферу в санитарно-защитной зоне для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Выполнение работ по проведению контрольных замеров шумовых характеристик и выбросов в атмосферу в санитарно-защитной зоне для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 08:5913.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598784Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работыТверьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проведению контрольных замеров шумовых характеристик и выбросов в атмосферу в санитарно-защитной зоне для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 18:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_1969.rtf

    Форма_Коммерческого_предложения___форма_3_.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Извещение_1969.doc

    Проект_договора.doc

    ДОК_1969.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598784Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работыТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы

    Начальная цена

    213 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033737/name/61420525549cb0.08395182

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП225610
    выполнение работ по инструментальному обследованию существующих зданий и сооружений по объекту по объекту: «Реконструкция базового склада ГСМ ББХ и склада ГСМ ЦЗС ЗАО "ТЗК Шереметьево"»
    выполнение работ по инструментальному обследованию существующих зданий и сооружений по объекту...
    591763
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    5 400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос предложений № 32211076972
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    592959
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 306 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос предложений № 32211042552
    Выполнение работ по пробоподготовке (дробление и истирание) керновых проб для нужд АО «Сибирское ПГО»
    Выполнение работ по пробоподготовке (дробление и истирание) керновых проб для нужд АО...
    587576
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    459 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
    Запрос предложений № 32211062041
    Отбор организации для выполнения работ по экспертизе технического состояния объектов газовой промышленности
    Отбор организации для выполнения работ по экспертизе технического состояния объектов газовой...
    590774
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    569 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211063059
    КО №16561/КО - Техническое освидетельствование электрооборудования электроцеха для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС (222P100685)
    КО №16561/КО - Техническое освидетельствование электрооборудования электроцеха для нужд...
    590946
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    587 969
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211061802
    КО №530/КО - Проведение режимных испытаний котлоагрегатов БКЗ-420-140-НГМ4 станционные №№ 1,2, Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» (D22NP00316)
    КО №530/КО - Проведение режимных испытаний котлоагрегатов БКЗ-420-140-НГМ4 станционные №№ 1,2,...
    590737
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 144 164
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП213943
    «Проведение испытаний технологических трубопроводов (акустико-эмиссионный контроль)»
    «Проведение испытаний технологических трубопроводов (акустико-эмиссионный контроль)»
    589785
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить