Выполнение работ по проведению контрольных замеров шумовых характеристик и выбросов в атмосферу в санитарно-защитной зоне для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110598784 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по проведению контрольных замеров шумовых характеристик и выбросов в атмосферу в санитарно-защитной зоне для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Юридический адрес 170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4, Почтовый адрес 170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4 Контактный телефон +7 4822 52-65-81 Факс {} Адрес электронной почты naumova@togas.tvcom.ru Ф.И.О. контактного лица Наумова Татьяна Олеговна Место рассмотрения предложений Тверь Закупки и тендеры Тверская область Ключевые слова:

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