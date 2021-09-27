Предмет договора

Административно-складской комплекс в составе: 1. Административно-бытовой комплекс, Литер А, площадью 1458,7 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:691; 2. Склад торгового оборудования, Литер З, площадью 1892,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:297; 3. Склад промышленных и продтоваров, оборудования, Литер В, площадью 5666,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:694; 4. Склад оборудования, Литер М, площадью 925,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:298; 5. Навес, Литер Е, площадью 228 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:2994; 6. Овощехранилище, Литер Г, площадью 2709,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:453; 7. Фруктохранилище, Литер И, площадью 1841,2 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:454; 8. Здание производственного цеха, Литер П, площадью 828,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:225; 9. Холодильник, Литер К, площадью 1295,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:615; 10. Здание кондитерского цеха, Литер С, площадью 968,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:224; 11. Зарядная, Литер Р, площадью 899,5 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:111; 12. Склад инвентаря, Литер Н, площадью 940,4 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:538; 13. Проходная, Литер Ц, площадью 15,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:614; 14. Трансформаторная подстанция, Литер Л, площадью 76 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:109; 15. Трансформаторная подстанция, Литер Т, площадью 75,4 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:613; 16. Склад промышленных товаров, Литер О, площадью 944,3 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:693; 17. Хлебопекарня, Литер У, площадью 135,1 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:110; 18. Склад, Литер Ф, площадью 100,8 кв.м, кадастровый номер: 30:06:10155:692; 19. Теплопункт-склад; 20. Железнодорожные пути предприятия; 21. Ограждение территории; 22. Движимое имущество 50 ед. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, ул. Планировочный район монтажников, дом 2