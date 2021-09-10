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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу электронной системы управления очередью для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Выполнение работ по монтажу электронной системы управления очередью для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 08:5910.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598772Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству инженерных систем и сетейТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598772

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу электронной системы управления очередью для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Вышний Волочек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 18:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__3___Состав_системы_управления_очередью.docx

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Форма_Коммерческого_предложения___форма_3_.xlsx

    Извещение_1968.doc

    Приложение__1___Сметная_документация.pdf

    Приложение__2___Проектная_документация.pdf

    ДОК_1968.docx

    Итоговый_протокол_1968.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству инженерных систем и сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 14:0014.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598772Подведение итогов не позднее Работы по строительству инженерных систем и сетейТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству инженерных систем и сетей

    Начальная цена

    353 613,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032707/name/6140a2fc3d1735.31709170

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 1.00000

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