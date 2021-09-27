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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной, расположенной по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр
Номер извещения
ГП156023
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Предмет договора
Здание (Нежилое здание, Нефтебаза), площадь 37,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:150101:1543. Местонахождение: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр
Начальная цена
32400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 18:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Здание (Нежилое здание, Нефтебаза), площадь 37,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:150101:1543
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Контактный телефон
+7 812 324-20-21 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@arag.su
Телефон продавца/инициатора
+7 8512 55-04-10
Адрес местонахождения продавца/инициатора
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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