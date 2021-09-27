Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной, расположенной по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр

Номер извещения ГП156023

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

Предмет договора Здание (Нежилое здание, Нефтебаза), площадь 37,9 кв.м, кадастровый номер: 30:06:150101:1543. Местонахождение: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр

Начальная цена 32400.0

Валюта RUB

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок