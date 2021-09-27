Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Сарая, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий

Номер извещения ГП156021

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

Предмет договора Здание (Нежилое здание, сарай), площадь 38 кв.м, кадастровый номер 30:06:080101:1652. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, в 1090 м, на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270 м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий

Начальная цена 3840.0

Валюта RUB

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок