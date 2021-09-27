Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Нефтебазы кирпичной, расположенной по адресу: Астраханская область, р-н Красноярский, в 50 м по направлению на северо-восток от с.Черемуха и 3500м по направлению на юго-восток от с.Красный Яр, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"