Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи птичника, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха

Номер извещения ГП156016

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

Предмет договора Птичник, площадь 279 кв. м. (кадастровый номер 30:06:150101:1526). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха

Начальная цена 527000.0

Валюта RUB

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок