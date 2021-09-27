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    Главная / Торги / Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи птичника, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи птичника, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156016Дата и время окончания срока приема заявок Птичник, площадь 279 кв. м. (кадастровый номер 30:06:150101:1526). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. ЧеремухаСанкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи птичника, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха

    Номер извещения

    ГП156016

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Предмет договора

    Птичник, площадь 279 кв. м. (кадастровый номер 30:06:150101:1526). Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха

    Начальная цена

    527000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 18:00 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    34_АРАГ_ИС_птичник.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Птичник, площадь 279 кв. м. (кадастровый номер 30:06:150101:1526)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Контактный телефон

    +7 812 324-20-21 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@arag.su

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8512 55-04-10

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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