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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)

    Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    692

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ГП156020_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 283-26-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Владимиров Андрей Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 11:00 GMT +315.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156020Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 11:0015.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП156020Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 18:0022.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156020Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению спецтехники (бульдозер, экскаватор, автомобильный самосвал)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050502/name/615d478b2ec621.05333084

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозер на гусеничном ходу с объемом отвала 5,6м.куб."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Экскаватор на гусеничном ходу с объемом ковша 1,6м.куб."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автомобильный самосвал с объемом кузова 20м.куб."

    Кол-во: 2

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