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Номер извещения
АП003242
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по телеметрическому и технологическому сопровождению при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для нужд АО «Мессояханефтегаз» в 2022-2024гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 24783
Адрес электронной почты
DZNU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арнст Кристина Андреевна
Место рассмотрения заявок
г.Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024гг
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003242Дата и время окончания срока приема заявок Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024ггг.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024гг
Официальный сайт, на котором размещена документация
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