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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по телеметрическому и технологическому сопровождению при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для нужд АО «Мессояханефтегаз» в 2022-2024гг.

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по телеметрическому и технологическому сопровождению при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для нужд АО «Мессояханефтегаз» в 2022-2024гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003242Дата и время окончания срока приема заявок Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024ггг.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003242

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0064481-203-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по телеметрическому и технологическому сопровождению при наклонно-направленном и горизонтальном бурении для нужд АО «Мессояханефтегаз» в 2022-2024гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 24783

    Адрес электронной почты

    DZNU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арнст Кристина Андреевна

    Место рассмотрения заявок

    г.Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024гг

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003242Дата и время окончания срока приема заявок Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024ггг.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Телеметрическое и технологическое сопровождение при наклонно-направленном и горизонтальном бурении на 2022-2024гг

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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