Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи Склада ГСМ, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий, принадлежащего ООО "Астраханьрыбагрогаз"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий

Номер извещения ГП156014

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

Предмет договора Склад ГСМ, площадью 23,9 кв.м., 1 этаж, кадастровый номер 30:06:080101:1653. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 1090м по направлению на юго-восток от моста через р. Ахтуба в районе с. Сеитовка и 3270м на северо-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий

Начальная цена 5000.0

Валюта RUB

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок