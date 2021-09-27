Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи оборудования: Линия по убою скота (фирма-изготовитель «SCHALLER»), производительностью КРС-50 голов/час; свиней — 100 голов/час, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д. 37А, принадлежащего ООО "Севергазторг"

Предмет договора

Линия по убою скота (оборудование, упаковано, не использовалось). Краткие сведения о линии по убою скота Фирма-изготовитель «SCHALLER», Австрия. Производительность: КРС-50 голов/час; свиней — 100 голов/час. Год выпуска 1991 г. В комплект входит: - электроглушение; - устройство для съемки шкур; - пила для распиловки туш; - машина для обработки субпродуктов; - оборудование для сбора крови, сепаратор крови; - прочее нестандартное оборудование. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д. 37А