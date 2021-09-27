Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи вилочного электропогрузчика ЕВ-687.28, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а, принадлежащего ООО "Севергазторг"

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи вилочного электропогрузчика ЕВ-687.28, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а, принадлежащего ООО "Севергазторг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156009Дата и время окончания срока приема заявок Вилочный электропогрузчик ЕВ-687.28, 2007 года выпуска, заводкой номер 84746 с аккумуляторной батареей 2*40*240. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37аСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи вилочного электропогрузчика ЕВ-687.28, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а, принадлежащего ООО "Севергазторг"

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а

    Номер извещения

    ГП156009

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Предмет договора

    Вилочный электропогрузчик ЕВ-687.28, 2007 года выпуска, заводкой номер 84746 с аккумуляторной батареей 2*40*240. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а

    Начальная цена

    361200.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    20000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 17:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    17._СГТ_ИС__Электропогрузчик_ЕВ_687.28.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Вилочный электропогрузчик ЕВ-687.28, 2007 года выпуска, заводкой номер 84746 с аккумуляторной батареей 2*40*240.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    29900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Контактный телефон

    +7 812 324-20-21 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    mail@sgtorg.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8216 75-99-59

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Конкурентный отбор № 32211058500
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых инженерных изысканий на территории Саратовской области (в 18 районах левого берега «Левобережье»)
    Комплекс работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации с проведением необходимых...
    590251
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    8 905 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211088052
    Поставка товаров: Маркеры промышленные
    Поставка товаров: Маркеры промышленные
    593368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    633 494
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211088060
    Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д транспортом), и погрузке на другой вид транспорта (автомобильный, водный), в том числе перемещение грузов в границах ПВХ и хранение грузов на открытых и закрытых складских площадках, выполнение других работ и услуг, связанных с обработкой, хранением и обслуживанием грузов в г. Красноярск, Красноярский край. Объекты: Канандинская ПС1 (II этап) Чамбэнская ПС 1 (II этап)
    Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д...
    594675
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 317 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32211057610
    6/20.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка перчаток
    6/20.01.22/НСТЭЦ/КО/Э Поставка перчаток
    590054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 502 304
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Самарские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211060842
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку сплит-систем для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г. (СКС-2367)
    Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на поставку сплит-систем для нужд...
    590589
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    282 363
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП202010
    Запрос предложений. Жесткий диск HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
    Запрос предложений. Жесткий диск HPE MSA 1.8TB 12G SAS 10K SFF (2.5in) 512e Enterprise 3yr...
    594639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014465
    Инструмент (пластины, фрезы, резцы)
    Инструмент (пластины, фрезы, резцы)
    594673
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП202009
    Закупка металлопроката – 2 191,332 единиц
    Закупка металлопроката – 2 191,332 единиц
    594646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить