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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи вилочного электропогрузчика ЕВ-687, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а, принадлежащего ООО "Севергазторг"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а
Номер извещения
ГП156007
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Предмет договора
Вилочный электропогрузчик ЕВ-687, 2001 года выпуска, заводкой номер 18019 с аккумуляторной батареей 2*40/320. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, 37а
Начальная цена
169200.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Вилочный электропогрузчик ЕВ-687, 2001 года выпуска, заводкой номер 18019 с аккумуляторной батареей 2*40/320.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
19900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Контактный телефон
+7 812 324-20-21 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mail@sgtorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8216 75-99-59
Адрес местонахождения продавца/инициатора
169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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