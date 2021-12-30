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    Главная / Торги / Реализация металлопроката в г. Вологда

    Реализация металлопроката в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156011Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката в г. ВологдаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП156011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация металлопроката в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    IMG_3175.jpg

    IMG_3180.jpg

    IMG_3172.jpg

    Копия_Форма_ТКП_Металлопрокат.xlsx

    IMG_3176.jpg

    IMG_3178.jpg

    IMG_3179.jpg

    IMG_3174.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация металлопроката в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 09:00 GMT +330.12.2021 09:0030.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156011Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлопроката в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 10:0010.01.2022 10:0010.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156011Подведение итогов не позднее Реализация металлопроката в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 10:0010.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП156011Подведение итогов не позднее Реализация металлопроката в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация металлопроката в г. Вологда

    Начальная цена

    861 700,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.8

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Балка 35"

    Кол-во: 2.827

    "Позиция 2"

    "Балка 36"

    Кол-во: 2.085

    "Позиция 3"

    "Балка 40"

    Кол-во: 1.073

    "Позиция 4"

    "Балка 50"

    Кол-во: 1.874

    "Позиция 5"

    "Лист г/к 6,0 мм рифленый"

    Кол-во: 0.655

    "Позиция 6"

    "Лист оцинкованный 1мм"

    Кол-во: 0.013

    "Позиция 7"

    "Уголок 160*100*10"

    Кол-во: 0.207

    "Позиция 8"

    "Уголок 160*160*14"

    Кол-во: 4.01

    "Позиция 9"

    "Уголок 180*180*12"

    Кол-во: 0.157

    "Позиция 10"

    "Уголок 50*50*4 СТ3СП/ПС5"

    Кол-во: 0.19

    "Позиция 11"

    "Уголок 75*75*8"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 12"

    "Уголок 90*90*7"

    Кол-во: 1.799

    "Позиция 13"

    "Швеллер 18У"

    Кол-во: 0.384

    "Позиция 14"

    "Швеллер 20П"

    Кол-во: 1.002

    "Позиция 15"

    "Швеллер 27П"

    Кол-во: 0.166

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