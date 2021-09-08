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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598633Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598633

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 17:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_3.pdf

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Юридический адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Почтовый адрес

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Контактный телефон

    +7 4012 55-69-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    SimanovichEV@fakel-russia.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Симанович Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598633Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 42 (инвентарный номер 17а) здания АБК, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, 181

    Начальная цена

    1 670 566,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ОКБ «Факел»
    Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»

    Адрес местонахождения

    236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038919/name/614ad99f817db1.44062344

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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