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    Главная / Торги / Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи оборудования: Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3, принадлежащего ООО "Севергазторг"

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи оборудования: Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3, принадлежащего ООО "Севергазторг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 18:0027.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП156005Дата и время окончания срока приема заявок Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи оборудования: Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3, принадлежащего ООО "Севергазторг"

    Категория

    Публичное предложение

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3

    Номер извещения

    ГП156005

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Предмет договора

    Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3

    Начальная цена

    27552000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    2000000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 17:34 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 18:00

    Дата и время проведения

    30.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    15._ИС_Линия_по_производству_соков2.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    2009900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А

    Контактный телефон

    +7 812 324-20-21 доб. 4015

    Адрес электронной почты

    pa.slatvickij@gazprom-assets.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слатвицкий Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    mail@sgtorg.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8216 75-99-59

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    169307, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Печорская, 37 "а", стр. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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