Наименование процедуры Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи оборудования: Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3, принадлежащего ООО "Севергазторг"

Категория Публичное предложение

Адрес местонахождения имущества (объекта) Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3

Номер извещения ГП156005

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН

Предмет договора Линия по производству соков и напитков из концентратов производительностью 3000 л/час. Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Железнодорожная, д.16а, стр. 3

Начальная цена 27552000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 2000000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок