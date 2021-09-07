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    Главная / Торги / Угольник, втулка

    Угольник, втулка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003240Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовка (угольник, втулка)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    767

    Наименование закупки

    Угольник, втулка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    УТК-0057-07.12.03-01 КЭЗ для ЭТП.pdf

    У57-06.00.01 КЭЗ для ЭТП.pdf

    у57-06.00.02 КЭЗ для ЭТП.pdf

    У57-06-00.03 КЭЗ для ЭТП.pdf

    УТК-0057-07.12.03 КЭЗ для ЭТП.pdf

    УТК-0057-07.13.04 КЭЗ для ЭТП.pdf

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    АП003240_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитина Диана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метзаготовка (угольник, втулка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003240Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовка (угольник, втулка)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2021 18:0028.09.2021 18:0028.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003240Подведение итогов не позднее Метзаготовка (угольник, втулка)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 18:0028.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003240Подведение итогов не позднее Метзаготовка (угольник, втулка)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метзаготовка (угольник, втулка)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1088809/name/619c73ced80236.41637685

    23.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Угольник 1. Заготовка; ЧХ28"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Угольник 2. Заготовка; ЧХ28"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Угольник 3. Заготовка; ЧХ28"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Втулка. Заготовка; СЧ20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Втулка. Заготовка; СЧ20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Втулка. Заготовка; СЧ20"

    Кол-во: 8

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