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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110598693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на предоставление неисключительных прав на программное обеспечение
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 17:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
Контактный телефон
+7 495 513-47-02
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@tsniimash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гречко Евгений Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Московская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение (предоставление права использования программного обеспечения с сохранением за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) без сохранения за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия))
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598693Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение (предоставление права использования программного обеспечения с сохранением за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) без сохранения за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия))Московская обл. г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав на программное обеспечение (предоставление права использования программного обеспечения с сохранением за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия) без сохранения за Лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия))
Начальная цена
3 786 605,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лицензиат предоставляет права на ПО на территории Сублицензиата по месту нахождения Сублицензиата, путем подписания Сторонами двустороннего Акта приема-передачи лицензий на ПО.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦНИИМАШ
Все закупки и тендеры АО ЦНИИМАШ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 22
62.01.29.000
46.51.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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