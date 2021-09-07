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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)

    Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598518Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598518

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10065.7z

    22P10065_vipis.doc

    22P10065_vipis.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Koptceva_E_Iu@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копцева Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.11.202118.11.2021 17:0018.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110598518Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.11.2021 17:0018.11.2021 17:0018.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598518Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.202118.11.2021 17:0018.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598518Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)

    Начальная цена

    3 419 304,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053274/name/616030dbae36c8.08921231

    20.10.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1062146/name/616fe853d456b8.08911113

    20.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 6.00000

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