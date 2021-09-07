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Номер извещения
32110598518
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 587-77-88
Факс
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Адрес электронной почты
Koptceva_E_Iu@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Копцева Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.11.202118.11.2021 17:0018.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110598518Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)Москва
Подведение итогов не позднее
18.11.2021 17:0018.11.2021 17:0018.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598518Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации перевозки имущества ПАО "МОЭК" (переезд)
Начальная цена
3 419 304,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
49.41.1
49.41
Документация лота
Кол-во: 6.00000
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