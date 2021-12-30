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    Главная / Торги / Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. Вологда

    Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144995Дата и время окончания срока приема заявок Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. ВологдаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144995

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

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    Копия_Форма_ТКП_Кип_Анализаторы_Приборы.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 18:00 GMT +330.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144995Дата и время окончания срока приема заявок Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 09:0010.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144995Подведение итогов не позднее Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144995Подведение итогов не позднее Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация КиП. анализаторов, индикаторов, измерителей в г. Вологда

    Начальная цена

    1 126 670,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.7

    Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    26.51.4

    Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анализатор АНТ-3М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Анализатор паров этанола Drivesafe II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Анализатор паров этанола Алкотектор MarkV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Анализатор-течеискатель АНТ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ареометр для каждого вида топлива (АНТ-1, АНТ-2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Гигрометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Глубиномер индикаторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Денситометр ДНС-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Заземление переносное ЗПП-15Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "заземление переносное ПЗРУ-1 16мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "заземление переносное ПЗРУ-1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "зонд измерительный д/забивки в грунт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Измеритель глубины подрезов - ИГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Измеритель сопротивл.заземления Ф4103-М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Измеритель сопротивления заземляющих устройств ИС-20/1 с клещами КТИ-20/2(80мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Индикатор температуры Ж54АЕ1709"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Индикатор часоваго типа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Комплект визуально-измерительного контроля ВИК"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Комплект ВИК "Энергетик""

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Конус (усадка бетона)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Магнит поисковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Магнит постоянный Flaw Finder"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Магнитный держатель для индикатора часового типа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Мегаомметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "мегаомметр ЭС 0202/2г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Мини УЗК 3,5/30 в кассете"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Мультиметр цифровой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "мультиметр-тестер цифровой 43313.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор для контроля трезвости"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Набор для определения запыленности "Elkometer 142""

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Негатоскоп диодный НСД-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Плотномер динамический Д-51"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пробоотборник ПО-М45-650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "провод измерительн. с разъемами"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "пускатель ПМ12-200100 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Склерометр RGK SK-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Стабилизатор тока СТП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "оправа к термометру"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Стенкометр индикаторный С-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Термовыключатель аварийный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "счетчик банкнот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Термоанемометр ТКА-ПКМ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Термогигрометр TESTO 608-Н1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Термометр бесконтактный инфрокрасный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "термопреобразователь сопротивления ТС 1088/1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "термопреобразователь сопротивления ТС 1388/1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Трассоискатель акустический ТИА-1000"

    Кол-во: 1

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