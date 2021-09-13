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Наименование процедуры
Продажи лома чёрных металлов категории 5А.
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
170003,Тверь г, Петербургское ш., дом № 2
Номер извещения
ГП144996
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Предмет договора
Продажа лома чёрных металлов категории 5А.
Начальная цена
5333332.5
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
50000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 15:00
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с требованием документации и регламентом ЭТП
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
59900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Юридический адрес
170003, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 2, КАБИНЕТ 12
Контактный телефон
4822 доб.506205
Адрес электронной почты
boykovatv@tvgen.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бойкова Татьяна Валентиновна
Место рассмотрения предложений
170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, 21
Контактное лицо продавца/инициатора
Бойкова Татьяна Валентиновна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
boykovatv@tvgen.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4822 50-62-05
Адрес местонахождения продавца/инициатора
170003, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, Ш ПЕТЕРБУРГСКОЕ, ДОМ 2, КАБИНЕТ 12
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с требованием документации и регламентом ЭТП
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с требованием документации и регламентом ЭТП
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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