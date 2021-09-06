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Номер извещения
ГП144987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение СМР и ПНР (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) в части замены топливораздаточных колонок, замены насосного агрегата, на АГЗС №23 ООО «ГЭС Брянск», расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Автодорожная, 27
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
Почтовый адрес
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
Контактный телефон
+7 952 968-88-39
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ermakova@gesbryansk.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЕРМАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
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Выполнение СМР и ПНР (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) в части замены топливораздаточных колонок, замены насосного агрегата, на АГЗС №23 ООО «ГЭС Брянск», расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Автодорожная, 27
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144987Подведение итогов не позднее Выполнение СМР и ПНР (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) в части замены топливораздаточных колонок, замены насосного агрегата, на АГЗС №23 ООО «ГЭС Брянск», расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Автодорожная, 27г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР и ПНР (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) в части замены топливораздаточных колонок, замены насосного агрегата, на АГЗС №23 ООО «ГЭС Брянск», расположенной по адресу: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Автодорожная, 27
Начальная цена
1 489 990,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС БРЯНСК
Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК
Адрес местонахождения
414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9
241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А
43.29
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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