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Номер извещения
АП003237
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силами Исполнителя с объектов Заказчика на лицензионных участках ПАО «Газпром нефть» в рамках Производственной программы ООО «ГПН-ГЕО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Почтовый адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4675
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чаленко Е.О.
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание сил
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2021 10:00 GMT +324.09.2021 10:0024.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003237Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание сил
Официальный сайт, на котором размещена документация
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