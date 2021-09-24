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    Главная / Торги / Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силами Исполнителя с объектов Заказчика на лицензионных участках ПАО «Газпром нефть» в рамках Производственной программы ООО «ГПН-ГЕО»

    Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силами Исполнителя с объектов Заказчика на лицензионных участках ПАО «Газпром нефть» в рамках Производственной программы ООО «ГПН-ГЕО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 10:0024.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003237Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003237

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0066658-372-2021

    Наименование закупки

    Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силами Исполнителя с объектов Заказчика на лицензионных участках ПАО «Газпром нефть» в рамках Производственной программы ООО «ГПН-ГЕО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ГЕО
    Все закупки и тендеры ГПН-ГЕО

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 22А, помещение 563

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4675

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чаленко Е.О.

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание сил

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 10:00 GMT +324.09.2021 10:0024.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003237Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание силг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Сбор, погрузка и транспортировка отходов бурения и технологических жидкостей освоения скважин на утилизацию и/или обезвреживание сил

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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