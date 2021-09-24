Оказание услуг по выгрузке из одного вида транспорта (автомобильный, водный и ж/д транспортом), и погрузке на другой вид транспорта (автомобильный, водный), в том числе перемещение грузов в границах ПВХ и хранение грузов на открытых и закрытых складских площадках, выполнение других работ и услуг, связанных с обработкой, хранением и обслуживанием грузов в г. Красноярск, Красноярский край. Объекты: Канандинская ПС1 (II этап) Чамбэнская ПС 1 (II этап)