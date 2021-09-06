Выполнение СМР и ПНР (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) в части замены топливораздаточных колонок, замены насосного агрегата на АГЗС №21 г. Орел ООО «ГЭС Брянск», расположенной по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 75.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144984 Уникальный номер закупки Номер закупки 07/08-2021МИ Наименование закупки Выполнение СМР и ПНР (строительно-монтажных и пуско-наладочных работ) в части замены топливораздаточных колонок, замены насосного агрегата на АГЗС №21 г. Орел ООО «ГЭС Брянск», расположенной по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 75. Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ БРЯНСК

Все закупки и тендеры ГЭС БРЯНСК Юридический адрес 414021, - АСТРАХАНСКАЯ, - Астрахань, - БОЕВАЯ, Д. 139, ПОМЕЩ. 9 Почтовый адрес 241035 г. Брянск ул. Сталелитейная 22А Контактный телефон +7 952 968-88-39 Факс -- Адрес электронной почты a.ermakova@gesbryansk.ru Ф.И.О. контактного лица ЕРМАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА Место рассмотрения предложений г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22 А Закупки и тендеры Брянская область Ключевые слова:

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