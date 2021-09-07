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    Главная / Торги / Выполнение работ по экспертизе проектной документации

    Выполнение работ по экспертизе проектной документации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:5907.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598366Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертизе проектной документацииСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по экспертизе проектной документации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32110598366.pdf

    Сметная_документация.zip

    Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Справка_обоснование_.xlsx.xlsx

    Техническое_задание.docx.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_конкурентного_отбора.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 72-09-07

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюкаева Хава Сулеймановна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по экспертизе проектной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598366Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертизе проектной документацииСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по экспертизе проектной документации

    Начальная цена

    578 784,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.112

    Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029146/name/6139f959829223.37959719

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 4.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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