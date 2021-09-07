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    Главная / Торги / Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.

    Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144989Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)

    Дата публикации

    30.08.2021 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 753-80-24

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dyurzin@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрзин Дмитрий Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144989Подведение итогов не позднее Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня - 41шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    41

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ДУЗД, а/п Шереметьево-1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень_инструмента_для_TRENT_XWB.docx

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос цен на закупку инструмента для TRENT XWB согласно перечня"

    Кол-во: 41

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