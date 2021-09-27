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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи нежилых помещений (офисно-складской комплекс), расположенных по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3, принадлежащих ООО "Газпром управление активами КСН"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3.
Номер извещения
ГП144985
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Предмет договора
1. Нежилое помещение, общая площадь 3 834,3 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 2, помещение III – комната Б; антресоль 3, помещение III - комната Б; антресоль 4, помещение III - комната Б; антресоль 5, помещение II - комнаты с 1 по 6; помещение III - комнаты 1, 2, Б; этаж 1, помещение IIа - комнаты 1, 2, 5; помещение Iа - комнаты Б1, 4, 5, 9 а, 9 б, 13, Б; этаж 2, помещение I - комната Б; помещение VII - комнаты 10, 11, 11 а, 11 б, с 12 по 16, 16 а, 16 б, с 17 по 19, 19 а, 26, 27; этаж 3, помещение I - комната Б; этаж 4, помещение I - комната Б; этаж 5, помещение I - комнаты с 1 по 13, 13 а, 14, Б; кадастровый номер (77:05:0005003:5981); 2. Нежилое помещение, площадь 102,2 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I - комнаты 27, 28, 28 а, 28 б, 29; кадастровый номер (77:05:0005004:6482); 3. Пожарная сигнализация; 4. Комплект разборных стеллажей 98 м2; 5. Стеллаж, 12 шт. Местонахождение: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3.
Начальная цена
189267000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 16:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.09.2021 18:00
Дата и время проведения
30.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
1. Нежилое помещение, общая площадь 3 834,3 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 2, помещение III – комната Б; антресоль 3, помещение III - комната Б; антресоль 4, помещение III - комната Б; антресоль 5, помещение II - комнаты с 1 по 6; помещение III - комнаты 1, 2, Б; этаж 1, помещение IIа - комнаты 1, 2, 5; помещение Iа - комнаты Б1, 4, 5, 9 а, 9 б, 13, Б; этаж 2, помещение I - комната Б; помещение VII - комнаты 10, 11, 11 а, 11 б, с 12 по 16, 16 а, 16 б, с 17 по 19, 19 а, 26, 27; этаж 3, помещение I - комната Б; этаж 4, помещение I - комната Б; этаж 5, помещение I - комнаты с 1 по 13, 13 а, 14, Б; кадастровый номер (77:05:0005003:5981); 2. Нежилое помещение, площадь 102,2 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I - комнаты 27, 28, 28 а, 28 б, 29; кадастровый номер (77:05:0005004:6482); 3. Пожарная сигнализация; 4. Комплект разборных стеллажей 98 м2; 5. Стеллаж, 12 шт.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
10009900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Контактный телефон
+7 812 324-20-21 доб. 4015
Адрес электронной почты
pa.slatvickij@gazprom-assets.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слатвицкий Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
-
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ka.skvortsov@gazprom-assets.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 324-20-21
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит А
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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