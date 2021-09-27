Предмет договора

1. Нежилое помещение, общая площадь 3 834,3 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 2, помещение III – комната Б; антресоль 3, помещение III - комната Б; антресоль 4, помещение III - комната Б; антресоль 5, помещение II - комнаты с 1 по 6; помещение III - комнаты 1, 2, Б; этаж 1, помещение IIа - комнаты 1, 2, 5; помещение Iа - комнаты Б1, 4, 5, 9 а, 9 б, 13, Б; этаж 2, помещение I - комната Б; помещение VII - комнаты 10, 11, 11 а, 11 б, с 12 по 16, 16 а, 16 б, с 17 по 19, 19 а, 26, 27; этаж 3, помещение I - комната Б; этаж 4, помещение I - комната Б; этаж 5, помещение I - комнаты с 1 по 13, 13 а, 14, Б; кадастровый номер (77:05:0005003:5981); 2. Нежилое помещение, площадь 102,2 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I - комнаты 27, 28, 28 а, 28 б, 29; кадастровый номер (77:05:0005004:6482); 3. Пожарная сигнализация; 4. Комплект разборных стеллажей 98 м2; 5. Стеллаж, 12 шт. Местонахождение: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3.