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Номер извещения
32110598338
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №116/МИ - Малогабаритные поковки для нужд АО "Газэнергосервис" (21-ГЭС-МТР-0111)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 492
Факс
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Адрес электронной почты
rprokopenko@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопенко Роман Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИ №116/МИ - Малогабаритные поковки для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.10.202129.10.2021 23:5929.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110598338Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №116/МИ - Малогабаритные поковки для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 23:5929.10.2021 23:5929.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598338Подведение итогов не позднее МИ №116/МИ - Малогабаритные поковки для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.202129.10.2021 23:5929.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598338Подведение итогов не позднее МИ №116/МИ - Малогабаритные поковки для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №116/МИ - Малогабаритные поковки для нужд Акционерное общество "Газэнергосервис" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
388 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газэнергосервис"
Все закупки и тендеры АО "Газэнергосервис"
Адрес местонахождения
109240, Российская Федерация, Москва, Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр.2
25.99.2
25.50
Документация лота
Кол-во: 1
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