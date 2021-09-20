«Разработка плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при эксплуатации скважины № 2 месторождения «Новое» и промыслового трубопровода от месторождения «Новое» до ГЗУ «Чумаковское»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144983 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки «Разработка плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при эксплуатации скважины № 2 месторождения «Новое» и промыслового трубопровода от месторождения «Новое» до ГЗУ «Чумаковское» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРИАЗОВНЕФТЬ

Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ Юридический адрес 350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская Почтовый адрес 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова Контактный телефон 861255-08-24 Факс {} Адрес электронной почты gracheva@priazovneft.ru Ф.И.О. контактного лица Грачева Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

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