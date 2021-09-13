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    Главная / Торги / Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144988Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВСР-21-08

    Наименование закупки

    Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_освоение_сопровождение_скв._14_12_32__30.08.2021_г.___для_запрооса_ТКП.pdf

    ФормаТКП_30.08.2021_г..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-37

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Makarov.Andrey@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макаров Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144988Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144988Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144988Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144988Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в тех.задании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в тех заданииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»"

    Кол-во: 1

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