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Номер извещения
ГП144988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-37
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Makarov.Andrey@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаров Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144988Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144988Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 14:0031.01.2022 14:0031.01.2022 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144988Подведение итогов не позднее Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по освоению, сопровождение флота ГНКТ скв. № 14 куст 1 Западно-Юрхаровского ГКМ ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в тех.задании
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в тех заданииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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