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    Главная / Торги / Продажа транспортного средства: УАЗ-390995 ТС28091-13

    Продажа транспортного средства: УАЗ-390995 ТС28091-13

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2021 08:0027.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144982Дата и время окончания срока приема заявок Право на заключение договора купли-продажи транспортного средства: УАЗ-390995 ТС28091-13Оренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Продажа транспортного средства: УАЗ-390995 ТС28091-13

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, 17

    Номер извещения

    ГП144982

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Предмет договора

    Право на заключение договора купли-продажи транспортного средства: УАЗ-390995 ТС28091-13

    Начальная цена

    118800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 16:40 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 08:01

    Дата и время проведения

    01.10.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    А_23_2021_Приложение_1___описание_предмета.pdf

    А_23_2021_Аукционная_документация_Т680МХ.docx

    А_23_2021_Извещение.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к аукционной документации - ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ПРОДАЖИ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    продажа движимого имущества, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Оренбург» на праве собственности

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Контактный телефон

    +7 3532 34-12-50

    Адрес электронной почты

    o010306@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перфилова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Перфилова Анна Анатольевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki@oblgaz56.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3532 34-12-50

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п.5.8.4 аукционной документации.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с п.4.1 аукционной документации.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    по предварительному согласованию с представителем Продавца по тел. 8(3532)341-250 или 8(3532)341-387; в будние дни с 9.00 до 16.00 час (местного времени).

    Обременения (ограничения)

    Нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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