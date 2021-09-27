Продажа транспортного средства: УАЗ-390995 ТС28091-13

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п.5.8.4 аукционной документации.

Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

по предварительному согласованию с представителем Продавца по тел. 8(3532)341-250 или 8(3532)341-387; в будние дни с 9.00 до 16.00 час (местного времени).